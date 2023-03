10° anniversario Papa Francesco: Celam, “trascendentale contributo al magistero della Chiesa”. Evidenziato legame con la Conferenza di Aparecida

(Foto: Celam)

Attraverso un videomessaggio la Presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) esprime la propria gratitudine a Papa Francesco nel decimo anniversario dell’inizio del suo Pontificato. Il messaggio è stato letto a cinque voci, con la partecipazione dei membri della Presidenza dell’organismo.

“La celebrazione del decimo anniversario del Pontificato di Papa Francesco ci riempie di gioia e gratitudine per il suo trascendentale contributo al Magistero della Chiesa, iniziato con l’esortazione Evangelii Gaudium, che riprende le proposte centrali della Conferenza generale di Aparecida”, afferma il presidente della Celam, mons. Miguel Cabrejos Vidarte, arcivescovo di Trujillo, che sottolinea: “Il Papa ci ha dato la ricchezza dell’enciclica Laudato si’, sulla cura della ‘casa comune’ e dell’enciclica Fratelli Tutti, per costruire l’amicizia sociale a livello di tutta l’umanità, per il bene comune, la trasformazione dei conflitti e la costruzione della pace”. Da parte sua, il card. Odilo Pedro Scherer, arcivescovo di San Paolo e primo vicepresidente del Celam, sottolinea che “nell’Esortazione Christus Vivit (2019), Papa Francesco ci chiama a promuovere il protagonismo dei giovani, e uno dei modi per renderlo possibile è l’‘Economia di Francesco’”.

Rispetto al magistero del Papa, il card. Leopoldo Brenes, arcivescovo di Managua e secondo vicepresidente del Celam, sottolinea che “il complemento creativo di tutto questo ricco magistero di Papa Francesco, in questi 10 anni, si trova nell’esortazione Querida Amazonia, che riconosce la saggezza dei popoli nativi nella cura di uno dei biomi più importanti del mondo”. Il card. Brenes sottolinea, poi, che “il processo di rinnovamento e ristrutturazione della Celam è stato rafforzato dai cambiamenti nell’organizzazione della Santa Sede stabiliti dalla Costituzione Apostolica Predicate Evangelium”.

Per quanto riguarda la Prima Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi, tenutasi nel 2021, l’arcivescovo di Monterrey e presidente del Consiglio per gli Affari economici della Celam, mons. Rogelio Cabrera, ricorda che questa Assemblea si è svolta “ai piedi della Beata Vergine di Guadalupe, e ha promosso il processo del Sinodo sulla sinodalità, la cui consultazione si sta svolgendo ecclesialmente nelle quattro regioni del Celam”. Infine, il segretario generale del Celam, l’arcivescovo di San Juan de Cuyo Jorge Lozano, aggiunge: “Siamo grati per il suo stretto accompagnamento e per la guida che ha dato alla Celam, e apprezziamo in modo speciale la sua presenza personale, i suoi messaggi e i suoi dialoghi in 10 dei Paesi della Regione che ha visitato durante questo decennio”. Inoltre, afferma che “sono stati molto significativi i suoi incontri con i movimenti sociali”.

“Il Celam ringrazia il Santo Padre per la creatività e la fecondità del suo magistero che sta rinnovando la nostra Santa Madre Chiesa e chiediamo al Signore della vita, per intercessione della Beata Vergine Maria, di continuare a illuminarlo e accompagnarlo nella sua guida del Santo e fedele Popolo di Dio”, conclude il mons. Cabrejos.