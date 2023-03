10° anniversario Papa Francesco: mons. Moraglia (Venezia), “il Signore continui ad assisterlo, ispirarlo e sostenerlo nell’annuncio del Vangelo”

Il patriarca di Venezia Francesco Moraglia e la diocesi condividono la gioia e la gratitudine per i dieci anni di ministero petrino di Papa Francesco. “Il patriarca Francesco, presbiteri e diaconi, consacrate e consacrati, fedeli laici della diocesi di Venezia si uniscono con gioia al Santo Padre Francesco – si legge in un messaggio reso noto oggi dal Patriarcato, con l’invito a pregare per il Santo Padre – nel ricordo del suo decimo anniversario di pontificato e assicurano il legame spirituale e la costante preghiera affinché il Signore continui ad assistere, ispiri e sostenga sempre il Papa nell’opera di annuncio e testimonianza del Vangelo di Gesù, Misericordia di Dio per l’umanità intera, e la sua missione di guida della Chiesa universale”.