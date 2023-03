Università Campus Biomedico: Roma, domani inaugurazione del 30° anno accademico

Si terrà domani mattina alle 11 l’inaugurazione del 30° anno accademico dell’Università Campus Biomedico di Roma (Aula magna Trapezio – Via Àlvaro del Portillo 21). “Radici profonde e sguardo al futuro” il tema del Dies academicus. Dopo il saluto istituzionale del presidente Carlo Tosti, interverranno Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale, e Chiara Surace, rappresentante degli studenti.

A seguire il rettore Eugenio Guglielmelli terrà una relazione e dichiarerà aperto il 30° anno accademico dell’Ateneo. Sarà Marcella Trombetta, preside della Facoltà Dipartimentale di scienze e tecnologie per lo sviluppo sostenibile e One Health, a svolgere la prolusione intitolata “Trasformare il nostro mondo dalla primavera silenziosa: la cura della Casa comune”

Quindi il Premio a Intesa Sanpaolo per il “Prestito per merito” e le borse di studio a cura di Elisasa Zambito Marsala, responsabile valorizzazione del sociale e relazioni con le Università. De “Il futuro del sistema universitario” parleranno Alberto Scuttari, presidente Codau (Convegno direttori generali amministrazioni universitarie); Salvatore Cuzzocrea, presidente Crui; Antonio Felice Uricchio, presidente Anvur (Agenzia nazionale valutazione sistema universitario).