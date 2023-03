10° anniversario Papa Francesco: mons. Satriano (Bari), “ci indica il modo di vivere la sinodalità nella Chiesa con l’ascolto e responsabilizzando i battezzati”

Nel “decimo anniversario dell’elezione del card. Jorge Mario Bergoglio al soglio pontificio, unitamente ai sacerdoti, diaconi, religiosi e laici dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, desidero accordarmi alle migliaia di voci che, con affetto, augurano al Santo Padre buon anniversario. Eleviamo al Signore preghiere per il ministero universale del successore dell’apostolo Pietro, assicurandogli la preghiera costante per il suo fondamentale ministero di Padre e Pastore”. Così mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, in un messaggio diffuso in occasione dei 10 anni di pontificato di Papa Francesco che ricorrono oggi, 13 marzo.

“Grazie, Santo Padre, per la corresponsabilità a cui richiama la Chiesa alla sua vocazione, al suo essere corpo vivo, animato dalla comunione fraterna”, prosegue l’arcivescovo: “Grazie per il coraggio al quale ci esorta costantemente, soprattutto con la Sua testimonianza personale, fatta di primi passi, di spirito di iniziativa, di gesti e parole mai banali. Grazie per la sua autenticità, e perché ci indica il modo di vivere la sinodalità all’interno della Chiesa con l’ascolto partecipato di tutto il popolo di Dio, incoraggiando e responsabilizzando tutti i battezzati a dare il proprio contributo”. “Possa lo Spirito darle forza, sostenere i suoi passi e indicare alla Chiesa i prossimi passi da compiere nel cammino di conformazione a Cristo suo sposo”, conclude mons. Satriano: “Auguri Santo Padre Francesco”.