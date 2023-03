Diocesi: Messina, domani in cattedrale l’arcivescovo Accolla presiede una messa in memoria di mons. Benigno Papa

L’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla, presiederà in cattedrale la concelebrazione in suffragio di mons. Benigno Papa, che ha guidato la Chiesa di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela da amministratore apostolico durante la sede vacante dal 4 aprile 2016 al 7 gennaio 2017.

Per questa occasione i sacerdoti e le comunità loro affidate sono invitati a partecipare “in segno di comunione per esprimere la gratitudine della Chiesa diocesana per il ministero di mons. Papa ed offrire la corale preghiera, uniti al proprio vescovo”.

Mons. Benigno Luigi Papa, frate cappuccino, è morto lunedì 6 marzo all’età di 87 anni. Le sue esequie sono state celebrate a Taranto il 7 marzo. Nato a Spongano (Le) il 25 agosto 1935, entrato nell’ordine dei frati minori cappuccini, è stato ordinato sacerdote il 25 marzo 1961. È stato vescovo della diocesi calabrese di Oppido-Palmi dal 1981 al 1990, quando fu trasferito a Taranto, arcidiocesi che ha guidato per 21 anni. Dal 1990 al 2011 è stato vice presidente della Cei per il Sud. Dall’aprile 2016 al gennaio 2017 ha guidato da amministratore apostolico la Chiesa di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela.