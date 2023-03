Salute femminile: Fondazione Onda, il 15 marzo al Senato un evento sui percorsi di oncologia ginecologica a misura di donna

I tumori ginecologici impattano pesantemente sulla qualità di vita delle donne che ne vengono colpite. L’umanizzazione e la personalizzazione delle cure sono aspetti importanti per promuovere l’adeguatezza terapeutica in risposta ai bisogni e alle aspettative delle pazienti. Lo sostengono dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), che il 15 marzo promuove a Roma, presso il Senato, l’evento “Percorsi di oncologia ginecologica a misura di donna” (Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari – ore 11.30-13).

Dopo aver mappato i percorsi di Oncologia ginecologica degli Ospedali con i Bollini rosa, spiegano i promotori, “durante questo evento presenteremo quelle strutture che si connotano per l’alta specializzazione e la multidisciplinarietà nella presa in carico delle pazienti con tumore all’ovaio e all’endometrio, offrendo un’assistenza ‘umana’ e personalizzata”.

Durante la cerimonia verranno anche illustrati i dati di un’indagine qualitativa volta a mettere in luce il “patient journey” delle pazienti con tumore ovarico e dell’endometrio, l’impatto della malattia, il rapporto con le terapie, il loro vissuto e le loro aspettative. L’appuntamento può essere seguito anche in diretta streaming su webtv.senato.it oppure sul canale YouTube del Senato della Repubblica.