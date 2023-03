Gmg Lisbona 2023: i capi gruppo dei volontari addestrati dai Marines

Tra la fine di febbraio e l’inizio del mese di marzo, 160 capigruppo dei volontari per la Giornata mondiale della gioventù (Gmg) di Lisbona si sono recati presso la Marine School di Vale do Zebro per un periodo di training volto a testare i futuri team leader calandoli nella realtà dei Marines, e adattando la loro capacità di leadership alle situazioni tipiche della Gmg. I 160 capi gruppo, fa sapere il sito della Gmg, hanno appreso, grazie ai Marines, come formare e guidare squadre di volontari. Le lezioni teoriche e pratiche fornite dai militari ai giovani volontari hanno riguardato soprattutto il tema della leadership. Ogni gruppo aveva una missione da compiere e ogni missione un leader. Non sono mancate prove fisiche a tempo con difficoltà legate al superamento di ostacoli. Alla fine del training i volontari hanno imparato “a pianificare, ad essere flessibili, ad agire con fiducia e ad aggirare gli ostacoli”, qualità che dovranno mettere in evidenza durante i giorni della Gmg.