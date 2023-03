Austria: al via l’assemblea plenaria dei vescovi. Tra i temi il processo sinodale, il diaconato permanente e il lavoro della Caritas

Sotto la presidenza dell’arcivescovo di Salisburgo, mons. Franz Lackner, la Conferenza episcopale austriaca (Öbk) si riunisce da oggi, sino al prossimo 16 marzo, per l’assemblea plenaria di primavera. Il luogo dell’incontro di quattro giorni è il Centro educativo St. Benedikt, vicino all’abbazia benedettina di Seitenstetten nella Bassa Austria, diocesi di St. Pölten. L’assemblea plenaria inizierà con un pomeriggio di studio, al quale prenderanno parte i responsabili delle Caritas provenienti da tutta l’Austria, ha detto a Kathpress, agenzia di stampa cattolica il segretario generale della Öbk, Peter Schipka. Nei quattro giorni di consultazioni si tratterà del diaconato permanente e dei compiti diaconali: in Austria sono attivi circa 750 diaconi, per lo più sposati. Altro tema nell’agenda episcopale è il confronto sull’attuale situazione sociale ed ecclesiale. Verranno inoltre analizzati i risultati delle consultazioni sinodali continentali, in vista del prossimo Sinodo mondiale. Il nunzio apostolico in Austria, l’arcivescovo Pedro Lopez Quintana, incontrerà i vescovi martedì pomeriggio. Martedì 14 marzo, alle 19, nella collegiata di Seitenstetten, il vescovo di St. Pölten, mons. Alois Schwarz, presiederà la celebrazione eucaristica alla quale sono invitati tutti i fedeli. L’arcivescovo Lackner informerà sui risultati dell’assemblea generale della Conferenza episcopale durante una conferenza stampa a Vienna, venerdì 17 marzo, alle 10 nei locali dell’arcivescovado.