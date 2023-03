10° anniversario Papa Francesco: Patriarca Kirill, “nei tempi difficili che stiamo vivendo, un dialogo tra capi religiosi può portare buoni frutti per guarire le ferite”

Tra gli auguri per il 10° anniversario del pontificato di Papa Francesco, spicca oggi anche quello del Patriarca di Mosca Kirill che ha inviato al Papa un messaggio di congratulazioni, diffuso dal Servizio comunicazione del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne. “Nelle attuali difficili circostanze – scrive Kirill a Francesco –, state dando un contributo significativo alla predicazione del Vangelo di Cristo e prestando attenzione allo sviluppo della cooperazione interreligiosa”. Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha espresso la convinzione che “nei tempi difficili che stiamo vivendo, un dialogo tra i capi religiosi può portare buoni frutti e contribuire all’unificazione degli sforzi delle persone di buona volontà per guarire le ferite (Ger. 30, 17) della creazione di Dio”. Sua Santità il Patriarca Kirill ha augurato a Papa Francesco “buona salute, tranquillità e l’aiuto immancabile di Cristo Salvatore nelle sue fatiche”.