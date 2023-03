10° anniversario Papa Francesco: Centro Astalli, on line la raccolta dei suoi discorsi ai rifugiati. Domani incontro interreligioso

In occasione dei dieci anni del pontificato di Papa Francesco, il Centro Astalli pubblica una raccolta di suoi discorsi rivolti ai rifugiati del Centro Astalli e del Jrs (Jesuit refugee service), con prefazione di padre Arturo Sosa, superiore generale della Compagnia di Gesù, e introduzione di padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli. Il testo, con in copertina un’immagine dell’illustratore e vignettista Mauro Biani, sarà distribuito martedì 14 marzo (ore 16-18, Sala Assunta – via degli Astalli, 17 – Roma) in occasione dell’incontro “La crisi climatica tra guerre e mobilità umana: una lettura interreligiosa”, che vedrà tra i relatori padre Giulio Albanese, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese del Vicariato di Roma, l’imam Nader Akkad della Grande Moschea di Roma, e il giornalista Riccardo Cristiano. “Mentre nel Mediterraneo si continuano a contare le vittime della terza guerra mondiale a pezzi e della globalizzazione dell’indifferenza, il pontificato di Francesco compie 10 anni. Anni di costante attenzione e vicinanza alle periferie esistenziali e ai rifugiati, di impegno totale per la pace nel mondo, affrontando la complessità delle sfide del nostro tempo sempre con visione e umanità”, commenta padre Ripamonti: “Siamo grati a Papa Francesco che dal discorso alla mensa del Centro Astalli, il 10 settembre 2013, ha sempre rappresentato un baluardo per i tanti che ogni giorno si impegnano nel servizio agli ultimi, cercando di sovvertire diseguaglianze e sperequazioni”. È possibile scaricare qui gratuitamente la raccolta dei discorsi di Papa Francesco al Centro Astalli.