10° anniversario Papa Francesco: Romania, messa nella cattedrale di Bucarest. Card. Muresan (Cer), “facciamo tesoro delle parole che ci ha rivolto durante la sua visita”

È “con sentimenti di gioia ed emozione nel cuore” che il cardinale romeno Lucian Mureșan, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica romena e presidente della Conferenza episcopale romena, ha scritto a Papa Francesco, in occasione del decimo anniversario della sua elezione a Pontefice. “Sono lieto di dare voce all’augurio che tanti fedeli, persone consacrate, sacerdoti e confratelli in episcopato della Conferenza episcopale romena, desiderano inviarle”, scrive il porporato che assicura al Papa la preghiera della Chiesa romena. “Preghiamo lo Spirito Consolatore affinché la sostenga nel suo ministero apostolico e, grazie alla sua sollecitudine pastorale, la Chiesa possa intraprendere coraggiosamente percorsi autentici e innovativi per portare a tutti la gioia inconfondibile del Vangelo”. Il cardinale ricorda poi la visita che Papa Francesco ha compiuto nel Paese tra il 31 maggio e il 2 giugno 2019, quando ha visitato Bucarest, Iași, Șumuleu-Ciuc e Blaj. “In Romania, continuiamo con gioia a far tesoro delle parole che vostra Santità ci ha rivolto durante la sua storica visita”, scrive il card. Mureșan, citando le parole del Papa nella chiesa del quartiere dei Rom, a Blaj: “Non siamo fino in fondo cristiani, e nemmeno umani, se non sappiamo vedere la persona prima delle sue azioni, prima dei nostri giudizi e pregiudizi”. A Bucarest, nella cattedrale di San Giuseppe, sarà celebrata questo pomeriggio una messa per Papa Francesco, seguita da un concerto di musica rinascimentale.