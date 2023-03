Fede e cultura: a padre Lombardi la fiaccola d’oro del premio internazionale Tommaso d’Aquino

È con una lectio magistralis che ha ripercorso le catechesi di Benedetto XVI su Tommaso d’Aquino che padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Ratzinger – Benedetto XVI, ha omaggiato il Papa emerito ricevendo la fiaccola d’oro del Premio internazionale Tommaso d’Aquino. Conferito ogni anno dal Circolo San Tommaso d’Aquino, il Premio internazionale è stato dedicato alla memoria del Papa emerito, scomparso lo scorso 31 dicembre. La cerimonia – informano i promotori – si è svolta l’11 marzo, nella chiesa di Santa Maria della Libera. In concomitanza, sono state annunciate le vincitrici della sezione cultura e arte del Concorso internazionale Veritas et Amor. Il concorso premia ogni anno con una borsa di studio una tesi di laurea o monografia ispirata al pensiero di Tommaso d’Aquino e una opera d’arte, di forma classica o contemporanea, che ripercorra il pensiero del Doctor Angelicum. L’evento è stato moderato da Alessandro Gisotti, vicedirettore del Dicastero della Comunicazione vaticana, e intervallato dalle magistrali esecuzioni del maestro Michele D’Agostino, organista dell’Abbazia di Montecassino. Il vescovo Gerardo Antonazzo, di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, ha sottolineato come il profilo teologico di san Tommaso d’Aquino si debba rifare prima di tutto alla sua santità. Padre Lombardi ha ripercorso, nella sua lectio, le catechesi di Benedetto XVI su Tommaso d’Aquino, ma anche la straordinaria consonanza di pensiero tra i due, fino alle ultime volontà e a quel “Gesù ti amo” con cui si è compiuta la vita del Papa emerito.