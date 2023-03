Ucraina: card. Parolin, “l’unica soluzione di fronte alla minaccia della guerra resta il negoziato, la Santa Sede dialoga con tutti”

“L’unica soluzione realistica di fronte alla minaccia della guerra resta il negoziato: per questo la Santa Sede dialoga con tutti”. Lo ha ribadito il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, durante la presentazione del volume di padre Antonio Spadaro, “L’atlante di Papa Francesco”, presso la sede de La Civiltà Cattolica. “La soluzione dei conflitti non giunge dividendo, polarizzazione il mondo tra chi è buono e chi è cattivo”, ha detto il cardinale definendo quella di Papa Francesco una “diplomazia della misericordia”, la cui potenza “può cambiare il corso dei processi storici”. Durante il suo recente viaggio nella Repubblica democratica del Congo, ha sottolineato il segretario di Stato Vaticano, Papa Francesco ha affermato che la diplomazia della Santa Sede “è una diplomazia dell’uomo per l’uomo, dei popoli per i popoli”. Alla presentazione è intervenuto anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.