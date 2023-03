10° anniversario Papa Francesco: vescovi irlandesi, i suoi scritti sono tutti “popolari e best seller in Irlanda”

Oggi, mentre Papa Francesco celebra il decimo anniversario della sua elezione a Papa, i vescovi irlandesi hanno offerto “preghiere di ringraziamento per il Santo Padre, per la sua guida pastorale della Chiesa universale e per le sue intenzioni”. Così una nota della Conferenza episcopale irlandese. Durante l’Incontro generale di primavera che si è svolta a Maynooth, i vescovi hanno ricordato in modo speciale il pellegrinaggio di Papa Francesco al IX Incontro mondiale delle famiglie in Irlanda nell’agosto 2018 e la visita ad limina Apostolorum a Roma nel gennaio 2017 quando Papa Francesco accolse i membri della Conferenza episcopale in un “colloquio aperto” per “oltre due ore”. I Vescovi hanno espresso particolare gratitudine per gli scritti di Papa Francesco come la sua esortazione apostolica del 2013 sull’annuncio del Vangelo nel mondo di oggi, Evangelo Gaudium; la sua lettera enciclica del 2015 sulla cura del nostro pianeta, Laudato si’; e la sua esortazione apostolica del 2016 sull’amore in famiglia, Amoris Laetitia, che sono stati tutti “popolari e bestseller in Irlanda”.