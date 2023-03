10° anniversario Papa Francesco: mons. Crepaldi (amm. apostolico Trieste), “offre all’umanità una luminosa e infaticabile testimonianza di giustizia e di pace”

“A nome personale e della Chiesa che è in Trieste rinnovo alla Santità vostra i sensi di filiale devozione nella fausta ricorrenza della vostra elezione al soglio pontificio. Da questa terra di confine lacerata da eventi storici drammatici e fecondata dal sangue dei martiri, rendiamo grazie al Signore per la luminosa e infaticabile testimonianza di giustizia e di pace che vostra Santità rende all’umanità, nel segno della divina misericordia”. Lo ha scritto mons. Giampaolo Crepaldi, amministratore apostolico della diocesi di Trieste, in un telegramma a Papa Francesco, per il 10° anniversario di pontificato. “Siamo grati a Sua Santità per aver posto Cristo al centro della Chiesa, che si fa carne nelle nostre vite, per una Chiesa che annunci il Vangelo della gioia, in dialogo con tutti e attenta ad aver cura con amore per ogni forma di povertà e di fragilità. Anche la nostra diocesi, posta a crocevia di diverse culture e religioni, accompagna i passi di vostra Santità per una Chiesa attenta alla voce dello Spirito, in cammino sui passi sinodali. Invocando da Sua Santità una benedizione per questa diocesi che si appresta ad accogliere il nuovo vescovo, si assicurano preghiere per ancora molti e fecondi anni del Vostro ministero a guida della Chiesa universale”, conclude mons. Crepaldi.