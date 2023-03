Scuola: Fidae, mercoledì 15 marzo presentazione a Roma dei risultati del progetto “Creasteam Erasmus+”

Il 15 marzo, dalle ore 10 in poi, si terrà la presentazione dei risultati del progetto “Creasteam Erasmus+” presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati presso, in via Campo Marzio 78, a Roma. “Il progetto che ha portato avanti la Fidae in questi anni ha l’obiettivo di suggerire un nuovo approccio per sostenere l’inclusione e la diversità sociale – ha dichiarato la presidente della Fidae, Virginia Kaladich – e siamo convinti che si tratta di un modello condivisibile con tutte le scuole”.

Il progetto Erasmus CreaSteam (Co-thinking and Creation for Steam diversity-gap reduction), che mira a ridurre le disuguaglianze di genere e il background sociale nei campi della Scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (Steam), ha coinvolto docenti e studenti provenienti da tutta Europa, in particolare da Spagna, Turchia e Germania.

L’evento iniziale sarà dedicato a “Dante e l’Europa. Così il poeta sognava la comunione delle culture” e vedrà la partecipazione di Matteo Marroni, del Liceo Santa Maria Ausiliatrice di Roma, a cui seguiranno i saluti della presidente Fidae, Virginia Kaladich, e gli interventi del vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del segretario di Presidenza della Camera dei deputati Annarita Patriarca, dell’assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università e del Consiglio nazionale della scuola cattolica, mons. Claudio Giuliodori.

Nel corso della mattinata interverrà anche il direttore generale dell’Agenzia Erasmus, Flaminio Galli, a cui seguiranno le testimonianze e gli interventi di sr. Paola Murru, preside della scuola capofila del progetto Erasmus+, le testimonianze delle studentesse, che hanno preso parte al progetto CreaSteam, e delle scuole italiane coinvolte con l’intervento dei docenti Francesco Bucci e Barbara Tattesi. Interverrà anche David Fonseca Scudero, dell’Università La Salle di Barcellona, una delle Università estere che ha partecipato al progetto. Prima delle conclusioni e dell’inno europeo, Mariella D’Ippolito e Giuseppe Maffeo, della segreteria organizzativa della Fidae, illustreranno i risultati del progetto in Italia.