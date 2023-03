10° anniversario Papa Francesco: diocesi di Napoli, “un magistero profetico, ponte di riconciliazione umana e di fraternità operosa”

L’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, a nome di tutta la comunità ecclesiale di Napoli, dei vescovi ausiliari, dei presbiteri, dei diaconi, delle consacrate e dei consacrati, delle laiche e dei laici e di tutti gli uomini e le donne di buona volontà, eleva “fervide preghiere di ringraziamento al Signore nel decimo anniversario dell’elezione al soglio pontificio di Papa Francesco”.

“La sua passione apostolica, la parresìa, l’ampiezza e la finezza del suo ‘sguardo’ pastorale, volto a costruire una Chiesa in uscita, sinodale, desiderosa di dialogare con tutti, costituiscono il segreto di quel cammino di fratellanza, di amore e di fiducia che la sera di quel 13 marzo 2013 ha consegnato all’umanità intera”, si legge in una nota diffusa stamattina dalla diocesi di Napoli.

“Riconoscendo nella centralità del Vangelo, nell’amore per i piccoli, i poveri e i migranti, nella fratellanza universale come amicizia sociale in un tempo di guerra e di disuguaglianze, nel rispetto per il creato, nostra casa comune, e nel contrasto ad ogni forma di corruzione e di abuso – una personale ‘enciclica’ fatta di gesti di vicinanza e prossimità – le tracce di un magistero edificato dalla misericordia che lascia la porta del cuore sempre aperta, preghiamo perché, nella sua missione ascolti sempre le voci e le aspirazioni che salgono dagli uomini e dalle donne, in particolare da chi fa più fatica, le voci e le aspirazioni che salgono dal mondo intero e non si stanchi mai di promuovere la pace e la concordia fra i popoli”, prosegue la diocesi.

“Nell’assicurare la nostra preghiera e la nostra devozione filiale per il suo ministero petrino, la affidiamo alla Vergine di Guadalupe, Stella dell’evangelizzazione, affinché, annunciando la ‘gioia del Vangelo’, possa sviluppare un magistero sempre più profetico, ponte di riconciliazione umana e di fraternità operosa, capace di spingere la Chiesa universale lungo nuove rotte”.

Mons. Battaglia invita tutta la comunità diocesana ad elevare preghiere di ringraziamento a Cristo Buon Pastore per i dieci anni di ministero petrino di Papa Francesco. Lo stesso arcivescovo stasera, in occasione dell’anniversario dell’elezione, insieme ai giovani radunati per la lectio divina quaresimale presso il Seminario maggiore, pregherà che la Parola Dio sia lampada ai passi del successore dell’apostolo Pietro. Inoltre, invita le comunità parrocchiali e religiose ad offrire la preghiera di adorazione del giovedì per questa intenzione.

Anche le giornate eucaristiche che si terranno nella chiesa cattedrale, da giovedì 16 a domenica 19 marzo, vogliono essere una supplica che dal cuore della Chiesa diocesana di Napoli si eleva per Papa Francesco. Viene anche chiesto che domenica 19 marzo lo si ricordi con intenzioni particolari perché il pastore e il popolo procedano sicuri verso la salvezza.