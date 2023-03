Diocesi: Savona, domani in cattedrale si celebra la festa di Nostra Signora della Colonna

Martedì 14 marzo nella cattedrale Nostra Signora Assunta, a Savona, ricorrerà la festa di Nostra Signora della Colonna. Per celebrarla saranno celebrate due messe, animate dalla Cappella musicale “Bartolomeo Della Rovere”: la prima alle 8, presieduta dal rettore don Piero Giacosa, la seconda alle 18 con il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino. Sin dall’antichità i fedeli ripongono una devozione particolare in quest’immagine dalla storia prodigiosa.

“Nel 1601 durante i lavori di costruzione della basilica l’affresco quattrocentesco raffigurante la Madonna con il Bambino Gesù si staccò miracolosamente da una colonna della preesistente chiesa San Francesco, presso cui la cattedrale aveva sede provvisoria e in via di demolizione. Allo scopo di preservare l’icona le iscritte alla consorzia ad ella intitolata, fondata nel ‘200, l’unica al femminile in diocesi ed oggi guidata dalla neo priora Silvana Berruti, acquistarono una cappella nel nuovo duomo con annessa sacrestia. Con tale atto dimostrarono una volontà decisionale significativa per la cultura del tempo, in cui il potere spettava solo agli uomini”, si legge in una nota della diocesi di Savona-Noli.

In occasione della ricorrenza del miracolo “ogni anno le consorelle espongono un grande paliotto, ricamato a mano con fili di seta policromi, sull’altare della Cappella Gavotti, che conserva l’affresco. Per comprenderne la complessa valenza formale e simbolica occorre ‘leggere’ gli oggetti rappresentati: un vaso con un mazzo di fiori è al centro di una composizione che inquadra due canestre di nature non animate, espressioni di un nuovo genere artistico nato tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600 in Lombardia”, conclude la nota.