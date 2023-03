Società: Acli Roma e IV Municipio, protocollo d’intesa per iniziative ed eventi in ambito educativo e lavorativo

Le Acli di Roma e provincia e il Municipio Roma IV hanno siglato questa mattina un protocollo d’intesa per la realizzazione di eventi e iniziative in ambito educativo, sociale e dell’inserimento lavorativo.

In particolare, verrà promossa la diffusione del progetto “Generiamo lavoro: un Cantiere aperto”, che nel IV Municipio vedrà un focus speciale dedicato alle donne, ancora oggi vittime della precarietà, del gap salariale e della difficoltà di rompere il tetto di cristallo. Verranno inoltre promosse iniziative per guidare i giovani a un uso consapevole del web, attraverso percorsi dedicati e anche con l’utilizzo delle intelligenze artificiali. Infine, verrà avviato anche sul territorio del IV Municipio il percorso di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari “Il cibo che serve”, che da anni le Acli di Roma portano avanti nella città e nella provincia. “La collaborazione – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – tra istituzioni e realtà della società civile, come le Acli, è fondamentale per stringere le maglie della protezione sociale attorno alle persone, superando una logica emergenziale e assistenziale creando anche un effetto moltiplicatore molto significativo. Solo così è possibile realizzare una vera sussidiarietà e trasformare le buone pratiche in buone politiche”. “Questo accordo – aggiunge Massimiliano Umberti, presidente del Municipio Roma IV – è la base da cui partire. Il coinvolgimento delle aziende è fondamentale. Se realizziamo un canale di collegamento tra domanda e offerta di lavoro, tra le persone e le aziende, risolviamo al 50% i problemi della bassa occupazione e del basso reddito che affliggono il nostro Municipio”.