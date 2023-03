10° anniversario Papa Francesco: Meloni, “le sue parole ci accompagnano a riflettere sui grandi temi del nostro tempo”

“Auguri a Sua Santità Papa Francesco che oggi celebra il decennale del suo Pontificato. Lo ringraziamo per essere una guida forte, autorevole e punto di riferimento per la Chiesa cattolica. Le sue parole ci accompagnano a riflettere sui grandi temi del nostro tempo”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in un tweet pubblicato in occasione del decimo anniversario di pontificato di Papa Francesco.

