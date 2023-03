Benedizione coppie gay: card. Parolin, “una singola Chiesa non può prendere una decisione che riguarda la Chiesa universale”

“La Congregazione per la dottrina della fede si è già pronunciata. Adesso si continuerà il dialogo”. Il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha risposto così alle domande dei giornalisti sulla benedizione delle coppie gay approvata a larghissima maggioranza dal Sinodo della Chiesa tedesca. Parlando a margine della presentazione del libro di padre Antonio Spadaro, “L’atlante di Francesco”, Parolin ha affermato: “Una singola Chiesa non può prendere una decisione del genere che riguarda la Chiesa universale. Ci vuole tempo per il dialogo”. “Nella Chiesa – ha aggiunto – ci sono sempre state posizioni diverse, a volte contrastanti. Ora tutto questo confluirà nel cammino sinodale”.