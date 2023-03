10° anniversario Papa Francesco: mons. Pellegrini (Concordia-Pordenone), “ci ha aiutato ad amare il Signore e la Chiesa, a vivere concretamente la sinodalità”

“Ringrazio il Signore per il grande dono che ha fatto alla Chiesa e al mondo del ministero di Papa Francesco. In questi 10 anni ci ha aiutato ad amare il Signore e la Chiesa, a vivere concretamente la sinodalità per la promozione di una fraternità universale e la salvaguardia della nostra casa comune. Siamo uniti alle sue preghiere e alla sua sofferenza per i disastri e le morti della guerra e dei vari conflitti e accogliamo i suoi accorati appelli perché ogni persona che si trova ai margini della società possa essere accolta e sostenuta”. Così il vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini, in un messaggio diffuso per i 10 anni di pontificato di Papa Francesco. Per l’occasione il vescovo ha invitato tutte le comunità della diocesi a rivolgere in questi giorni una preghiera per il Santo Padre.