Fafce: associazioni familiari cattoliche in Europa, il 10 giugno udienza dal Papa. Programma del congresso

L’udienza privata con Papa Francesco sarà il momento culminante del congresso che la Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce) sta organizzando per la ricorrenza dei 25 anni della sua attività e in preparazione al X Incontro mondiale delle famiglie. Il 10 giugno, fa sapere la Federazione, i partecipanti saranno accolti in udienza a fine mattinata, dopo la celebrazione della messa al Campo Santo teutonico. Nel pomeriggio invece si svolgerà, presso la curia generalizia dei Gesuiti, la conferenza intitolata “Celebrare la bellezza della famiglia”. Due i momenti previsti nel programma in via di definizione: il primo, con lo slogan, “Famiglia, tesoro d’Europa” vedrà intervenire Marian Jurečka, ministro affari sociali della Repubblica ceca, per raccontare l’esperienza dell’accoglienza dei rifugiati mentre all’intervento di mons. Mariano Crociata, vicepresidente della Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece), è affidato il tema “La voce della Chiesa in Europa, la voce delle sue famiglie”. La seconda parte dei lavori è dedicata all’”attesa del X Incontro mondiale delle famiglie: l’arcivescovo di Vilnius e presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee) Gintaras Grušas racconterà come le Chiese locali vivranno la giornata mondiale, mentre il presidente del Forum delle famiglie Gianluigi de Palo interverrà su “Comunicare la bellezza della famiglia: il ruolo delle associazioni familiari”. Seguirà una tavola rotonda, con alcuni approfondimenti sul tema del lavoro, della ricostruzione delle comunità in Ucraina e le politiche fiscali e di welfare. A chiudere i lavori sarà Gabriella Gambino, sottosegretario Dicastero vaticano per i laici, la famiglia e la vita.