Figlie di Maria Ausiliatrice: Ruvo di Puglia, domani convegno all’Istituto Sacro Cuore nel 150° dalla fondazione

Entrano nel vivo a Ruvo di Puglia le celebrazioni per il 150º anniversario della fondazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, avvenuta il 5 agosto 1872. Il mese di maggio, già intenso di appuntamenti, vedrà anche un momento di approfondimento: la tavola rotonda in programma domani, giovedì 26 maggio, alle 19, nell’Auditorium dell’Istituto Sacro Cuore, in corso Antonio Jatta, 19 a Ruvo di Puglia, dal titolo “150 anni nell’educazione… è l’ora del cambiamento”, dove per cambiamento si intende il passaggio del testimone ai laici, attraverso un loro coinvolgimento più attivo e responsabile nel portare avanti il progetto educativo salesiano.

Dopo i saluti della direttrice dell’istituto, suor Imma Milizia, interverrà Francesca Busnelli, docente presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, per un’introduzione al tema che ponga le fondamenta teoriche secondo le quali un’organizzazione educativa può e deve trasformarsi in comunità educativa, condividendo la propria mission e coinvolgendo altri attori del territorio.

Il progetto educativo salesiano continua infatti oggi anche grazie all’impegno dei laici, e numerose sono le testimonianze di un percorso che prosegue sulle orme tracciate da don Bosco e madre Mazzarello. Ne parleranno Cosimina D’Errico, educatrice professionale e coordinatrice provinciale dei Salesiani Cooperatori Puglia, e Alessandro Catalano, da sempre impegnato in ambito sociopolitico e nell’animazione socio culturale, Salesiano Cooperatore e socio fondatore dell’associazione “Don Bosco e Noi” a Satriano (Cz). Su “La sfida della sinodalità: il punto di vista della Chiesa locale” relazionerà invece Angela Paparella, consigliere nazionale di Azione Cattolica per il settore Adulti e attualmente segretaria della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali di Molfetta.

Infine, Antonella Bruno, rappresentante del Ciofs/Fp, racconterà la sua recente partecipazione alla programmazione triennale per le opere Fma in Italia, che si è svolta dal 12 al 15 maggio scorsi a Mornese, città natale di madre Mazzarello. Le conclusioni saranno affidate alla consigliera comunale Monica Montaruli in rappresentanza dell’Amministrazione, per inquadrare l’impegno della comunità educante salesiana nel quadro più ampio di “Ruvo Città educante”, un cammino che Ruvo di Puglia ha avviato prima della pandemia, in sinergia con scuole, associazioni e agenzie educative varie del territorio.