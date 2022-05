Card. Zuppi nuovo presidente Cei: FEdS, “la sua paterna guida ci accompagnerà in questo nostro servizio alla Chiesa e al mondo”

Fondazione Ente dello Spettacolo, il suo presidente Davide Milani insieme a tutti i collaboratori e dipendenti esprimono al card. Matteo Maria Zuppi i “migliori auguri” per “il servizio di presidente della Conferenza episcopale italiana cui è stato chiamato dal Santo Padre e dai vescovi italiani”.

“Il racconto per immagini ha un posto sempre più determinante nella comunicazione: Fondazione Ente dello Spettacolo, su mandato della Chiesa italiana, si propone nel mondo del cinema, della comunicazione e della cultura come occasione di riflessione e mediazione in dialogo con tutti, a partire dall’antropologia cristiana. Siamo certi che la guida paterna del card. Matteo Maria Zuppi ci accompagnerà in questo nostro servizio alla Chiesa e al mondo”, continua la FEdS.

Infine, “un ringraziamento va al card. Gualtiero Bassetti che ha sempre sostenuto l’azione di Fondazione Ente dello Spettacolo, nella disponibilità all’ascolto, al consiglio e all’incoraggiamento. Grazie anche a mons. Stefano Russo che ha accompagnato con la stima e l’affetto le iniziative di Fondazione Ente dello Spettacolo”.