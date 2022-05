“La notizia del barbaro massacro di 19 bambini di nemmeno dieci anni e dei loro due insegnanti in una scuola elementare del Texas lascia inorriditi e sconvolti. Condividiamo il profondo dolore delle famiglie e di tutto il popolo americano. A loro oggi va il nostro pensiero”. Così il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, in un tweet commenta quanto successo ieri in una scuola di Uvalde, nel Texas, dove hanno perso la vita diciannove bambini e tra adulti, vittime di una sparatoria.