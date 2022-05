Diocesi: Cagliari, sabato la Giornata del Sovvenire

Sabato 28 maggio. a partire dalle 10 e sino alle 12.30, presso l’aula magna del Seminario arcivescovile (via monsignor Cogoni 9) a Cagliari è prevista la Giornata del Sovvenire, promossa dal Servizio diocesano in collaborazione con l’Ufficio delle comunicazioni sociali.

“Al centro dell’iniziativa – spiega una nota della diocesi di Cagliari – emerge il valore della firma come segno che si trasforma in progetti che fanno la differenza, per tanti. Sovvenire è il servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica e sono diversi i valori ecclesiali e civili alla base: a partire da una visione di Chiesa-comunione, passando per la solidarietà e perequazione, per arrivare alla corresponsabilità e alla trasparenza.

La mattinata di sabato 28 maggio, moderata dal direttore dell’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali, don Giulio Madeddu, prevede i saluti del responsabile dell’Ufficio Sovvenire della diocesi di Cagliari, don Costantino Tamiozzo, la relazione dell’arcivescovo, mons. Giuseppe Baturi, sul tema “L’8xmille, un patto di libertà. Radici e sfide”, la relazione dell’economo diocesano, don Giuseppe Camboni, che tratterà de “L’uso dei fondi dell’8xmille nella diocesi di Cagliari”, la presentazione di materiale video e cartaceo relativo alla comunicazione in diocesi dedicata all’8xmille e l’intervento di alcuni testimonial. La Giornata si chiuderà con un momento dedicato al dibattito.