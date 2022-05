Bambini scomparsi: telefono Azzurro, nel 2021 oltre la metà dei casi gestiti (57%) dal Numero unico europeo 116000 ha riguardato casi di Missing Children in Migration

Secondo quello che emerge dal dossier di Telefono Azzurro “Sui bambini non si tratta”, presentato oggi a Roma, nel 2021 oltre la metà dei casi gestiti (57%) dal Numero unico europeo per i bambini scomparsi – 116000 – ha riguardato casi di Missing Children in Migration.

La scomparsa di bambini e adolescenti è un tema centrale della crisi ucraina: l’emergenza sta avendo un effetto a catena con implicazioni nei Paesi di confine e anche a molta distanza. I dati internazionali e nazionali fanno comprendere l’entità della questione, analizzando anche come gli arrivi in Italia siano in crescita giorno per giorno, andando a toccare diverse categorie vulnerabili.

“La guerra, vista dalla prospettiva di un bambino, genera senso di vuoto e annullamento d’identità, rendendoli in questo modo potenziali vittime di sfruttamento e tratta. Per salvaguardarli è necessario attuare strategie di cooperazione a livello nazionale e internazionale, creando una vera e propria rete di supporto”, spiega Telefono Azzurro.

“Quello che dobbiamo pensare è quali sono oggi le esigenze di queste comunità e quali sono dall’altra parte le possibilità che abbiamo per migliorare la nostra capacità d’intervento – ha sostenuto il presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo -. L’approccio di Telefono Azzurro da sempre è orientato a un ascolto costante che però possa convertirsi in un’azione concreta. Dobbiamo anche pensare al sostegno psicologico di questi bambini che dovranno affrontare nuove situazioni come l’ingresso a scuola e in comunità diverse da quelle in cui sono cresciuti”.

Tutto questo è possibile a livello internazionale tramite il network di Missing Children Europe e Icmec, mentre a livello locale il Numero unico europeo per i bambini scomparsi 116000. ll Servizio 116000 è un numero di emergenza (hotline) afferente al Ministero dell’Interno, che con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, il data 25 maggio 2009, ne ha affidato la gestione operativa al Telefono Azzurro. Il servizio è gratuito, multilingue, attivo 24/7 e raggiungibile da telefonia fissa e mobile in tutta Italia, tramite email all’indirizzo segnalazioni@116-000.it e sito web www.116-000.it.

Il 116000 opera in sinergia e collabora con le altre hotline attive negli Stati membri: se una segnalazione interessa uno Stato in cui è attivo il Numero unico europeo per minori scomparsi, questa viene immediatamente inoltrata alla hotline di riferimento, al fine di cooperare al ritrovamento del minore scomparso e alla tutela dei suoi diritti. Il network del 116000 rappresenta lo strumento cruciale per il ritrovamento e avvistamento dei bambini, cooperando a livello multilaterale con una rete di associazioni.