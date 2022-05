Aree interne: Benevento, domani al via il Forum promosso da Unipace e vescovi su “Mobilità veloce e suolo lento”

Circa trecento amministratori, tecnici, operatori sociali e imprenditori, provenienti da più regioni, parteciperanno al terzo Forum delle aree interne, promosso da Unipace e dai “vescovi per le aree interne”, che si terrà da domani6 al 28 maggio nel complesso “La Pace” sulla collina delle Guardie a Benevento.

L’iniziativa ha come tema: “Mobilità veloce e suolo lento” e, si legge in una nota della diocesi di Benevento, “prosegue nel dialogo tra le realtà territoriali più deboli del Paese perché vengano superati i campanilismi e gli egoismi in una visione di bene comune e di riscatto delle comunità”. Dopo il Forum introduttivo del 2019 e il percorso di tre webinar tematici (febbraio e marzo 2021), “si lavora alla creazione di un organismo di coordinamento permanente per consentire a Comuni e alle istituzioni territoriali, oltre a rappresentanti del mondo delle imprese, ai soggetti sociali e ai settori tecnici e professionali, di confrontarsi sui disegni di sviluppo e formarsi a una cultura del bene comune rendendosi così attivamente partecipi di una pianificazione più profonda in uno scenario di interdipendenza e di reciprocità. Il tentativo sarà anche quello di agganciare la cosiddetta terza missione delle Università per un più efficace trasferimento scientifico, tecnologico e culturale, e soprattutto di trasformazione produttiva delle conoscenze con progetti di carattere educativo, culturale, sociale e di consapevolezza civile”.

In questa edizione del Forum, alla quale parteciperanno anche i ministri Enrico Giovannini e Mara Carfagna, ci si confronterà “sulla progettazione partecipata, Pnrr e alcuni obiettivi comuni attraverso quattro villaggi tematici che punteranno sui temi della qualità, l’innovazione, le potenzialità dei borghi, la restanza giovanile, gli strumenti di coesione e la partecipazione civile”.

“Del Forum e del significato dell’impegno di numerosi vescovi che guidano diocesi di svariate regioni italiane alle prese con le stesse problematiche umane, sociali e culturali, si parlerà nella Assemblea generale della Cei in corso di svolgimento a Roma”, conclude la nota della diocesi di Benevento. Domani pomeriggio, alle 15,30, ad aprire i lavori sarà l’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca.