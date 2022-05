“Siamo tutti uniti nel cordoglio per l’orribile tragedia avvenuta ieri in Texas. Possano le nostre anime essere con quelle di quei bambini, delle loro famiglie, dei loro genitori e di tutti quelli che sono scomparsi”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, in un tweet commenta quanto successo ieri in una scuola elementare di Uvalde, nel Texas, dove hanno perso la vita diciannove bambini, due insegnanti e la nonna dell’assassino, vittime di una sparatoria.