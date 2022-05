Diocesi: Sassari, domani e venerdì due incontri di presentazione del corso per gestori della crisi da sovraindebitamento

“Valorizzazione etica e morale dell’individuo come sovraindebitato – Attraverso la legge n. 3/2012 ‘salva suicidi’ e codice della crisi”. Questo il tema della tavola rotonda che nel pomeriggio di domani, giovedì 26 maggio, darà il via al doppio appuntamento per la presentazione del corso tecnico-pratico di alta formazione per gestore della crisi da sovraindebitamento e aggiornamento biennale. I due incontri si terranno su piattaforma Zoom, quello di domani con inizio alle 15 mentre quello di venerdì alle 15.30.

Il programma prevede i saluti e l’apertura dei lavori da parte di mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari e presidente della Fondazione Accademia, di Antonello Mura, manager didattico della Fondazione Accademia, Monica Mazzotta e Gianfranco Sanna, rispettivamente presidente e coordinatore per la Sardegna dell’associazione Rialziamoci Italia, dei Domenico Sotgiu, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Tempio Pausania, e di Carlo Selis, presidente dell’Ordine degli avvocati di Tempio Pausania.

Sono previsti anche gli interventi, quali docenti del corso, di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei, di Domenico Santangelo, docente di Teologia morale speciale presso l’Issr Ecclesiae Mater della Pontificia Università Lateranense di Roma, e di Leonardo Salutati, professore stabile straordinario di Teologia morale sociale della Pontificia Università Urbaniana di Roma.