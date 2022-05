Nuoto: Csi, da domani a Lignano Sabbiadoro le finali del 18° Campionato nazionale

(foto Csi)

Iniziano domani nella piscina olimpionica BellaItalia di Lignano Sabbiadoro, le finali del 18° Campionato nazionale di nuoto Csi, che vedranno impegnati in vasca 1.088 atleti, di cui 573 donne, in rappresentanza di 26 comitati e 67 piscine, provenienti da 10 Regioni: Lombardia, Lazio, Campania, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Piemonte, Liguria, Umbria, Sardegna, Toscana ed Emilia-Romagna. La delegazione più numerosa è quella della Lombardia (468), seguita da Lazio (137) e Campania (116). “Dopo i due anni di emergenza pandemica, e la lunga apnea delle piscine italiane, finalmente i nostri ragazzi possono ritrovarsi a competere fianco a fianco in corsia”, le parole di Vittorio Bosio, presidente del Csi, riportate in un comunicato. “Ogni finale – ha aggiunto – è una incredibile esperienza di vita per ciascuno. Il podio è un premio per pochi, ma il mio augurio è che tutti possano divertirsi, dando il meglio di sé, in acqua e fuori”. Domani mattina la cerimonia di apertura e, subito dopo, le batterie di qualificazione dei 100 dorso e 50 farfalla, che nel pomeriggio andranno ad assegnare i primi titoli nazionali nelle diverse categorie in gara, oltre alle prime batterie dei 50 stile libero. Il 27 maggio di scena le qualifiche nelle 8 diverse categorie dei 50 rana e dei 200 stile, prima delle finali dei 50 stile. Nel pomeriggio di venerdì si assegneranno le medaglie dei 50 rana e, a seguire, inizieranno le batterie di qualificazione dei 100 farfalla e 100 rana. Sabato 28 maggio in mattinata le finali dei 100 rana, cui seguiranno le batterie di qualifica nei 100 stile libero e nei 50 dorso, che gareggeranno anche nel pomeriggio, alternandosi con i 200 misti, mentre alle 21 è in programma la messa. Domenica 29 maggio la giornata conclusiva con le staffette 4×50 stile libero che chiuderanno la finale nazionale del Csi.