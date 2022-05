Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Baggio (Aiart), “guida forte e autorevole”

La nomina del card. Matteo Maria Zuppi alla presidenza della Cei è una notizia che l’Aiart, l’associazione cittadini mediali, accoglie con entusiasmo: “Al card. Zuppi gli auguri di buon lavoro e la nostra piena collaborazione anche nel percorso di tutela degli ultimi e dei più deboli nell’ambito della comunicazione, dell’informazione e della formazione: tre cardini fondamentali nel campo dei diritti sociali e civili da custodire con attenzione affinché non siano solo trasmissione di notizie ma disponibilità, arricchimento e relazione”.

“Papa Francesco ha scelto una guida forte e autorevole per la Conferenza episcopale italiana, fondamentale per continuare all’insegna della collaborazione, della competenza e dell’umanità in un tempo afflitto da troppi egoismi e inquietudini” : è quanto afferma Giovanni Baggio, presidente nazionale dell’Aiart.