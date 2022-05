Diocesi: Rieti, al via il Festival musicale “Il passo umile e lieto”

Al via il 28 maggio la terza edizione del Festival musicale “Il passo umile e lieto”, che sta riscuotendo grande interesse e partecipazione nel territorio sabino e vede il coinvolgimento e la collaborazione della Chiesa di Rieti e di cinque comuni sabini.

“Il Festival – si legge in una nota della diocesi di Rieti – si svolge nei luoghi più importanti di san Francesco nel Reatino – santuari, chiese, palazzi, siti della memoria – in un calendario di spettacoli musicali variegato che permette di conoscere un itinerario artistico, storico e monumentale di grande fascino e interesse legato proprio alla vicenda terrena del santo in questa area del Lazio”.

Il Festival, che prende il titolo dalla modalità francescana di vivere un territorio, “si articola in 13 spettacoli con ospiti di importanza nazionale e progetti artistici in qualche modo correlati alle tematiche francescane e/o al territorio sabino e invita tutti, appassionati e nuovo pubblico, a mettersi in cammino per visitare la Valle Santa reatina”, prosegue la nota.

Giovanna Marini, Mimmo Locasciulli, Toni Esposito, Davide Rondoni, Stefano Saletti, Raffaello Simeoni e tanti altri musicisti e artisti animeranno i pomeriggi e le sere a Greccio, Labro, Contigliano, Poggio Bustone e Rieti e dialogheranno con il pubblico tra musica, poesia e arte in un programma che vuole attrarre nel territorio, in un periodo ancora di bassa stagione, visitatori e appassionati che possano conoscere o approfondire la conoscenza di luoghi e beni culturali di questo straordinario Lazio interno.

Il Festival, che proseguirà fino al 22 giugno, è curato da Finisterre, Associazione culturale Mundus e Promis Progetto Missione con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Rieti, con il patrocinio di Comune di Contigliano, Greccio, Labro e Poggio Bustone, in partnership con Fondazione Musica per Roma, diocesi di Rieti, Melos International, Provincia dei Frati Minori di San Bonaventura e La Valle del Primo Presepe.