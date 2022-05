Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Draghi, “congratulazioni e auguri”. Al card. Bassetti “ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto in questi anni”

“Congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro al card. Matteo Zuppi, nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana. L’impegno per la pace, l’attenzione ai poveri e agli ultimi e la cura della casa comune sono da sempre al centro del suo apostolato”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, commentando la nomina del porporato alla guida della Cei. “Al card. Bassetti – ha aggiunto il premier – vanno i più sentiti ringraziamenti miei e del Governo per il prezioso lavoro svolto in questi anni per la Chiesa e per la società”.