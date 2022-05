Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Prandini (Coldiretti), “sicuri della sua attenzione ai temi dell’agricoltura”

“Al card. Matteo Zuppi inviamo i migliori auguri di buon lavoro assicuriamo da parte della Coldiretti collaborazione, sicuri della sua attenzione ai temi dell’agricoltura italiana e per quanti operano per produrre cibo sano e di qualità per tutti”. È quanto scrive il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, insieme al segretario generale Vincenzo Gesmundo e al consigliere ecclesiastico nazionale mons. Nicola Macculi nel telegramma inviato al neo presidente della Cei. Una nomina per la quale la Coldiretti esprime sentimenti “di viva soddisfazione e gratitudine a Papa Francesco”.