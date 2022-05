Tutela minori: diocesi Crema, attivo il Centro d’ascolto e il Servizio interdiocesano con Cremona, Lodi, Pavia e Vigevano

Partecipando al Servizio interdiocesano per la tutela dei minori, la diocesi di Crema vuole dare concreta applicazione alle parole di Papa Francesco e alle Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili approvate dai vescovi italiani nel 2019. La scelta di operare per la protezione dei minori e la promozione della loro tutela costituisce “un passo decisivo di rinnovamento ecclesiale”.

La diocesi di Crema opera nel Servizio Interdiocesano di Tutela Minori, assieme alle diocesi di Cremona, Lodi, Pavia e Vigevano. A sua volta il Servizio interdiocesano collabora con i Servizi di tutela minori regionale e nazionale a garanzia della migliore organizzazione possibile e costante formazione delle persone che si rendono disponibili per questa attività. Il vescovo ha scelto quale referente diocesano Cinzia Sacchelli, che cura le attività insieme a don Maurizio Vailati ed Emanuela Leva, che si occupa del primo ascolto. Per le attività di prevenzione e formazione ci si avvale della competente collaborazione degli operatori del Consultorio diocesano “Insieme per la Famiglia”.

Anche nella diocesi di Crema viene messo a disposizione della comunità un Centro di ascolto di eventuali segnalazioni di comportamenti irrispettosi della dignità dei minori e persone fragili: l’accoglienza riservata e l’ascolto empatico vogliono essere i primi gesti di concreta vicinanza alle persone che trovano il coraggio di raccontare.

Il Servizio tutela minori considera “con la massima serietà” ogni segnalazione e offre indicazioni e consulenza alle persone coinvolte in modo diretto o indiretto nelle situazioni segnalate, con suggerimenti per un eventuale supporto psicologico, legale, spirituale. Nell’accompagnamento delle persone ferite, si informerà sempre della possibilità o necessità di segnalare i fatti alle competenti autorità dello Stato.

Per contattare il Servizio tutela e il Centro di ascolto diocesano è possibile inviare una e-mail di richiesta a tutelaminori@diocesidicrema.it indicando il recapito a cui si vuole essere richiamati. È disponibile anche il numero telefonico 345.0649892 a cui è sempre possibile inviare un sms di richiesta per essere ricontattati.