Card. Zuppi nuovo presidente Cei: p. Del Riccio (Gesuiti), “a disposizione per sostenere percorsi di discernimento e accompagnare dinamiche di ascolto”

“Vorrei esprimere anche a nome dei miei confratelli un cordiale grazie al card. Bassetti per l’impegno profuso negli anni scorsi a favore della Chiesa italiana e un caloroso augurio a don Matteo per questo suo nuovo servizio”. Lo scrive in una nota padre Roberto Del Riccio, provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù (Italia, Malta, Albania e Romania) “perché possa viverlo con l’umanità e la carità con cui lo abbiamo conosciuto in questi anni come sacerdote e pastore”, alla luce della nomina come nuovo presidente della Cei.

Il gesuita aggiunge che “è nostro vivo desiderio porci al servizio delle Chiese in Italia contribuendo al cammino sinodale volto a costruire come ha evidenziato Zuppi stesso ‘una Chiesa che parla a tutti e vuole raggiungere il cuore di tutti’”. “La Provincia si mette a disposizione in particolare per sostenere percorsi di discernimento, accompagnare le dinamiche di ascolto in cui si impara gli uni dagli altri, offrire degli strumenti di lettura e orientamento nella realtà alla luce della fede, per una Chiesa trasparente e credibile, capace di ascoltare e accompagnare il protagonismo di giovani, di tante laiche e laici, di coloro che occupano una posizione marginale nella Chiesa o nella società”.