Card. Zuppi nuovo presidente della Cei: Martinez (RnS), “pastore umile e forte, padre verso tutti”

“Salutiamo con grande gioia l’elezione del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, a nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana, mentre ringraziamo il Signore per il servizio svolto con tanto amore e spirito di comunione ecclesiale dal presidente uscente, card. Gualtiero Bassetti”. Con queste parole Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, assieme al Comitato nazionale di servizio e al Consiglio nazionale del RnS, si congratula per la notizia diramata dalla Cei, nel corso della 76ª Assemblea generale elettiva che si sta svolgendo a Roma (23-27 maggio 2022).

Il neo presidente della Cei è legato al Rinnovamenteo da “un’antica amicizia, dagli anni in cui san Giovanni Paolo II volle significare come dono di ‘maturità ecclesiale’ la collaborazione e l’impegno dei nuovi movimenti e comunità”. “Tante esperienze, tanti incontri ci hanno mostrato il cuore buono, l’intelligenza fervida, il senso profetico, la capacità di servire che da sempre caratterizzano il ministero episcopale di don Matteo”. “Gli siamo vicini nella preghiera, con animo grato al Signore; in special modo i gruppi e le comunità del Lazio e dell’Emilia Romagna a cui don Matteo ha sempre riservato amicizia e paternità. Il card. Zuppi troverà dinanzi a sé molteplici sfide, figlie della complessità dei nostri giorni. Siamo certi che, docile allo Spirito, saprà interpretarle per il bene di tutte le Chiese che sono in Italia, mostrando l’umile forza di cui è dotato”.