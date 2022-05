Ucraina: Coldiretti, già migliaia di bambini a Roma per la Festa dell’educazione alimentare della pace contro lo stress della guerra

Sono già migliaia di bambini da tutta Italia giunti a Roma per la Festa dell’educazione alimentare della pace organizzata dalla Coldiretti a Villa Celimontana, trasformata in una maxi fattoria per aiutare i piccoli ospiti a superare stress e ansia provocati dalla guerra e dalla pandemia con il gioco e la vita all’aria aperta a contatto con la natura. Un’iniziativa pilota, premiata dalla Medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per offrire consigli degli esperti su come affrontare l’impatto sui più piccoli dell’uso delle armi e per far conoscere le opportunità in fattoria per i bambini nell’estate 2022 lungo tutto la Penisola. Le donne della Coldiretti hanno allestito gli spazi per permettere ai piccoli ospiti di mungere le mucche, curare gli animali nella stalla della biodiversità, imparare a cucinare nella tenda dei cuochi contadini, giocare a fare la spesa come i grandi, andare alla scoperta del mondo delle api, fare l’orto sensoriale e montare in sella agli asini della pet therapy. Presenti anche alunni ucraini in costumi tipici che hanno trovato rifugio in Italia dopo essere scappati dal conflitto. Assieme a educatori, docenti e psicologi è già presente il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, e la responsabile nazionale delle donne di Coldiretti, Chiara Bortolas, ma sono attesi Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Maurizio Martina, vice direttore generale della Fao, Lucio Rinaldi, professore aggregato di Psichiatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e Alberto Villani, direttore del Dipartimento di emergenza, accettazione e pediatria generale dell’Ospedale Bambino Gesù. Tutti i bambini presenti sono accompagnati dalla maestre.