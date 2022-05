Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Ofs Italia, “collaborazione per le prossime tappe del cammino sinodale”

Il Consiglio nazionale dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia, insieme a tutta la fraternità nazionale, esprime le sue felicitazioni per la nomina, da parte di Papa Francesco, del card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, a presidente della Conferenza episcopale italiana. “Nell’inviare al card. Zuppi i più sinceri auguri di buon lavoro, l’Ofs d’Italia assicura piena collaborazione per le prossime tappe del cammino che la Chiesa italiana vivrà nei prossimi anni, e – continua in una nota – manifesta il desiderio di continuare ad orientare le proprie scelte in un’ottica di sinodalità e attenzione agli ultimi e alle periferie, come indicato dai vescovi e dallo stesso Pontefice”.

L’Ofs d’Italia, inoltre, invia un “sincero ringraziamento” al presidente uscente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, per “il grande lavoro svolto in questi anni, e in particolare per la vicinanza che, sotto la sua guida, la Chiesa ha saputo garantire a comunità e singoli individui in difficoltà a causa della pandemia”.