Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Avvenire, “ci ricorda che nostro compito, prima di dare risposte preconfezionate, ascoltare le domande profonde che ognuno porta in sé”

Il Comitato di redazione di Avvenire e il fiduciario di Roma esprimono, a nome della redazione del quotidiano, “vive felicitazioni al card. Matteo Maria Zuppi per la nomina a presidente della Cei”.

“Figlio di Enrico, già direttore del settimanale vaticano L’Osservatore della Domenica, il card. Zuppi conosce bene il mondo della comunicazione e la società italiana. E, in un recente ‘incontro sinodale’ con i giornalisti a Bologna, ha ricordato come sia ‘nostro compito, prima di dare risposte preconfezionate, ascoltare le domande profonde che ognuno porta in sé'”, si legge nella nota del Comitato di redazione di Avvenire e del fiduciario di Roma.

“La redazione di Avvenire, in sintonia con la Chiesa italiana e con lo stile indicato dal card. Zuppi, continuerà con il proprio lavoro a camminare ‘dentro la vita delle persone’, a mettersi a servizio delle diocesi e a dialogare con tutte le realtà sociali, dando voce in particolare ai più fragili e a quanti vengono lasciati ai margini”.