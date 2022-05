Comunicazioni sociali: Molfetta, domani dialogo su “Ascolto e accoglienza”

In vista della 56ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali (29 maggio 2022), dal tema “Ascoltare con l’orecchio del cuore”, la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi sta proponendo la Settimana della Comunicazione. Dopo il momento di lunedì scorso dedicato ai giovani, si entra nel vivo della manifestazione con l’appuntamento “Ascolto e accoglienza”. Dinamiche di un incontro che si terrà domani, giovedì 26 maggio, alle 19.30 all’auditorium “Don Tonino Bello” della parrocchia S. Achille in Molfetta.

Durante la serata, Renato Piccoli, giornalista Tgr Rai Puglia, e don Vito Piccinonna, direttore della Caritas dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, approfondiranno, a partire dalle sollecitazioni del messaggio del Papa, il significato e l’importanza dell’ascolto nella comunicazione, nel giornalismo e nei contesti in cui si vive l’accoglienza di persone migranti o in condizioni di povertà, fragilità e marginalità. Al termine della serata, l’esibizione dell’Ensemble MusicaInsieme di Molfetta, diretto dal maestro Annalisa Andriani, darà la possibilità di vivere un’esperienza dell’ascolto da un punto di vista artistico e musicale, richiamando quel concetto di ascolto sinfonico di cui lo stesso Papa Francesco fa cenno nel paragrafo conclusivo del messaggio per la 56ª Gmcs. Seguirà l’appuntamento di domenica 29 maggio, alle 19, con la celebrazione presieduta dal vescovo mons. Domenico Cornacchia nella parrocchia San Domenico in Ruvo.