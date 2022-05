Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Movimento dei Focolari, “il calore del suo cuore fraterno sa far sentire a ciascuno quanto la Chiesa è vicina”

Anche il Movimento dei Focolari accoglie “con immensa gioia, gratitudine e riconoscenza per la sua grande passione per la Chiesa” la notizia della nomina del card. Matteo Zuppi a presidente della Cei. In una nota diffusa questa mattina, il Movimento fondato da Chiara Lubich esprime al neo presidente “gratitudine e riconoscenza per come ci ha accompagnato quando, vescovo del settore centro di Roma, ci ha aperto la strada per quello che anni dopo sarebbe diventato il Focolare Point – spazio di incontro testimonianza e dialogo – recentemente inaugurato; e per come ci ha sostenuti con il Villaggio per la Terra in collaborazione con altre associazioni attive nella salvaguardia dell’ambiente e attente alle sfide della città. Sostegno e incoraggiamento continuato in questi anni, da arcivescovo di Bologna”. “Abbiamo toccato con mano – aggiungono i focolarini – la capacità di essere prossimo con ogni persona, sempre accanto con la preghiera, presente nelle situazioni dove ci sono dolori da abbracciare, preoccupazioni da sollevare, vicinanza da esprimere, costantemente in dialogo. L’augurio che gli rivolgiamo in questa nuova chiamata al servizio della Chiesa è che si estenda a tutta l’Italia il calore del suo cuore fraterno che sa far sentire a ciascuno quanto la Chiesa è vicina, senza fare distinzione alcuna: un cuore capace di farti sentire amato da Dio. Raccogliamo l’invito a continuare insieme il cammino sinodale, in cui con la chiesa italiana e universale siamo impegnati, a partire dall’ascolto, anche quando ‘l’ascolto ferisce’. Come Focolari desideriamo sostenerlo in questo impegno di vicinanza e di cura per le persone e per la realtà italiana così complessa, per essere, insieme a tutta la comunità ecclesiale ‘madre vicina’ e andare incontro ai ‘tanti compagni di strada di questo viaggio’. Carissimo don Matteo, i nostri più cari auguri!”.