Commissione Ue: Fondo europeo per la difesa europea, 924 milioni di finanziamenti. Vestager, “innovazione risposta alle minacce”

La Commissione ha annunciato oggi l’adozione del secondo programma di lavoro annuale del Fondo europeo per la difesa (Fes). Il programma di lavoro Fes 2022 assegnerà fino a un totale di 924 milioni di euro di finanziamenti. “Una settimana dopo la comunicazione congiunta sulle lacune negli investimenti nel settore della difesa, la Commissione – si spiega in una nota – sblocca nuovi finanziamenti per investire insieme e meglio nelle capacità strategiche di difesa”. Inoltre, il programma di lavoro 2022 “introduce una serie di nuovi strumenti per promuovere l’innovazione nel settore della difesa, il tutto sotto un nuovo ombrello chiamato Eudis” (Eu Defence Innovation Scheme). Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per un’Europa pronta per l’era digitale, ha dichiarato: “L’innovazione è al centro della nostra risposta alle attuali minacce in evoluzione. Oggi la Commissione sblocca nuovi finanziamenti e compie un passo importante con nuovi strumenti attraenti per stimolare l’innovazione nel settore della difesa, facendo leva sull’esperienza che ha sviluppato per decenni nell’innovazione civile, promuovendo la cooperazione in tutta la nostra Unione”.