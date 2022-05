Diocesi: Brescia, domani sera ad Ospitaletto “Lab Missio 2022”. Confronto tra Salvatore Attanasio e mons. Christian Carlassare

È in programma per la serata di domani, giovedì 26 maggio, ad Ospitaletto, il “Lab Missio 2022”, promosso dall’Ufficio per le missioni della diocesi di Brescia. L’appuntamento, ospitato dalle 20.30 presso il teatro Agorà, sarà dedicato al tema “Vivere per dono”, in consonanza con il tema del prossimo Festival della missione. L’incontro si svilupperà in un dialogo tra parole e musica con mons. Christian Carlassare, vescovo di Rumbek e vittima lo scorso anno di un attentato a poche settimane dall’ordinazione episcopale e dall’inizio del suo ministero, che sarà in videocollegamento dal Sud Sudan, e Salvatore Attanasio, che sarà presente in sala, padre dell’ambasciatore italiano in Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, rimasto ucciso in un agguato il 22 febbraio dello scorso anno.

“Grazie al contributo musicale dell’acoustic band ‘Daddy’s Gotta Go’ e alla moderazione di Stefano Femminis, responsabile dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Milano, i testimoni – si legge sul sito web del settimanale diocesano bresciano ‘La voce del popolo’ – racconteranno il significato dell’essere dono e del saper perdonare. L’evento si colloca nel contesto del percorso di animazione missionaria della diocesi e dei Giovedì della Missione, animati dagli istituti missionari presenti a Brescia”.