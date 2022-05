Assemblea Cei: mons. Francesco Savino eletto vicepresidente per il Sud

L’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana ha eletto, nella serata di oggi, il vicepresidente per l’Area Sud. Si tratta di mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio. A darne notizia è l’Ufficio nazionale della Cei per le comunicazioni sociali. Nato a Bitonto (Bari) il 13 novembre 1954, entra nel Seminario regionale di Molfetta dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Classico “C. Sylos” di Bitonto, nel 1973. Ordinato sacerdote il 24 agosto 1978, è nominato vice-parroco della parrocchia San Silvestro-Crocifisso. Il 20 gennaio 1985 è nominato parroco della parrocchia Cristo Re Universale di Bitonto e quattro anni dopo rettore della parrocchia Santuario Santi Medici. Da sempre attento alle fragilità e ai problemi dovuti all’illegalità diffusa e impegnato per l’accoglienza, il 28 febbraio 2015 viene eletto da Papa Francesco vescovo della diocesi di Cassano all’Jonio.