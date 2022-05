Germania: “Domenica dei non vedenti”, a giugno un mese di attività ecumeniche. Un milione di persone convive con il buio

Con una lunga serie di iniziative sociali e pastorali la Chiesa cattolica tedesca partecipa alle iniziative per la “Domenica dei non vedenti”: tutto il mese di giugno, in particolare la festa del lunedì di Pentecoste, sarà dedicato nelle parrocchie agli ipovedenti e ai ciechi. Si calcola che in Germania siano almeno un milione le persone che convivono con il buio. Molte persone con disabilità visive non vogliono mostrare la loro disabilità al mondo esterno. Pertanto, c’è spesso una mancanza di consapevolezza su questo argomento nelle comunità ecclesiali e le persone ipovedenti incontrano problemi che a volte potrebbero essere risolti con mezzi molto semplici e una conversazione chiarificatrice. È qui che entra in gioco un’alleanza tra associazioni ecclesiali, ecumeniche, e gruppi di auto-aiuto di ipovedenti e ciechi che hanno ideato la “Domenica per i non vedenti”. Dal 1° al 30 giugno, oltre a numerose celebrazioni comunitarie sul tema, si terranno diverse attività – dai corsi di auto-scoperta ai picnic inclusivi a momenti di festa diocesani – nelle quali la disabilità visiva verrà discussa anche attraverso le interazioni di gruppi per bambini, giovani e anziani. Nel dialogo con le persone ipovedenti e cieche si dovrebbero trovare modi per vivere l’inclusione nella vita comunitaria quotidiana. Le azioni sono supportate con materiali gratuiti come lenti d’ingrandimento, luci dedicate, segnalibro e occhiali per simulare una disabilità visiva. Gli iniziatori del mese di attività sono l’Associazione tedesca dei ciechi e degli ipovedenti, la Conferenza episcopale tedesca, la Chiesa evangelica in Germania, la pastorale evangelica per i non vedenti e ipovedenti e l’Associazione cattolica tedesca dei ciechi.