Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Caritas Matera, “lo seguiremo in comunione e missione”

“Buon lavoro, caro card. Matteo Zuppi! Auguri di buon cammino! Noi la seguiremo in ‘comunione e missione’”. Lo scrive in una nota la Caritas diocesana di Matera-Irsina, che si rallegra per la nomina del card. Matteo Zuppi a presidente della Cei. “Kaire Maria. Rallegrati Maria! Rallègrati, sii felice!, disse l’Angelo a Maria annunciandole che attendeva un figlio. E così avviene anche oggi. Noi ci rallegriamo per questo gioioso annuncio”, continua il comunicato.

La Caritas diocesana ricorda che “comunione e missione” sono state le sue prime parole nell’indirizzo di saluto. “Comunione e missione, parole chiavi che già dicono quale vuole essere il cammino del suo ministero: una Chiesa che, unita, cammina insieme e va verso la comunità dei fedeli. Ci sembra che queste parole, suo documento programmatico, siano impregnate di quel ‘primerear’ che Papa Francesco ha descritto nell’Evangelii Gaudium. La Chiesa ‘in uscita’ è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. ‘Primerear – prendere l’iniziativa’: vogliate scusarmi per questo neologismo’ (EG 24). Comunione e missione due atteggiamenti e modalità che consentono alla Chiesa di essere in uscita, di andare per le strade, di farsi prossima a tutti, di superare gli steccati nei quali si è rinchiusa perché prenda coscienza della vastità del mondo”.