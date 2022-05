Card. Zuppi presidente Cei: card. Parolin, “auguri per il nuovo mandato, sarà in grado di condurre la Cei secondo le indicazioni del Santo Padre”

“L’unica cosa che posso fare è formulargli i mei auguri per il nuovo mandato, che certamente non sarà una passeggiata perché ci sono tanti problemi da affrontare”. Così il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha salutato la nomina del card. Matteo Maria Zuppi a presidente della Cei. Conversando con i giornalisti in risposta ad una domanda formulata dal Sir, a margine di un evento svoltosi a Roma per il 30° anniversario della Fondazione CEUR e la presentazione della nuova residenza Camplus San Pietro, il cardinale ha poi proseguito: “Evidentemente oltre che l’energia personale ci vuole anche l’aiuto del Signore che noi gli assicuriamo attraverso la preghiera. Ma penso che la persona sarà in grado di affrontare questi problemi e di condurre la Cei secondo le indicazioni che il Santo Padre Francesco gli offre”.